Barcellona tre assenti in allenamento | le ultime di formazione prima dell’Inter

Barcellona ha svolto questa mattina la rifinitura al centro sportivo in vista del delicato confronto contro l'Inter, semifinale d'andata di Champions League in programma domani sera allo stadio di Montjuïc.RIFINITURA – Una sedata aperta anche alla stampa, nella quale non sono mancate sorprese sia a livello logistico che sul fronte delle scelte di formazione. L'allenamento si è svolto senza tre elementi: Alejandro Balde, Robert Lewandowski e Marc Casadó. L'esterno sinistro, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al bicipite femorale rimediato all'inizio del mese, non sarà della partita e il suo rientro è rinviato a data da destinarsi. Nel frattempo, Hansi Flick riflette sulle scelte di formazione. Crescono le quotazioni di Ronald Araujo al centro della difesa: il centrale uruguaiano potrebbe essere preferito a uno tra Jules Koundé e il giovane Pau Cubarsí.

