Barcellona Lamine Yamal | "Inter molto bella da vedere mi piacciono Lautaro e Barella Messi? No paragoni"

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions […] 🔗calcionews24.com

Barcellona, ma che capelli ha Lamine Yamal? Ecco il nuovo look | VIDEO - Lamine Yamal, giovanissimo fuoriclasse del Barcellona, fa discutere non soltanto per il suo talento in campo. Ma anche per i suoi capelli Il baby talento del Barcellona è stato ripreso dalle telecamere mentre si è allenato con un cappello di lana nonostante le alte temperature registrate in Spagna. Il motivo? Lamine Yamal ha deciso di sfidare il Real Madrid in finale di Copa del Rey con un nuovo look, che però ha sfoggiato soltanto una volta entrato in campo. 🔗pianetamilan.it

Lamine Yamal: "Barcellona pronto a sfidare l'Inter in semifinale di Champions League" - L'attaccante del Barcellona, Lamine Yamal, esprime determinazione alla vigilia della semifinale di Champions League contro l'Inter. 🔗msn.com

Yamal alla vigilia di Barcellona-Inter: "Il campionato non conta, nerazzurri forte in difesa e contropiede" - CHAMPIONS LEAGUE - "I risultati dell'Inter in campionato non hanno nulla a che vedere con la Champions. Stanno giocando una semifinale, daranno tutto, come noi" ... 🔗eurosport.it