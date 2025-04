Barcellona-Inter un solo dubbio per Inzaghi La probabile formazione

Barcellona-Inter è il prossimo crocevia che dovranno affrontare i nerazzurri. Quasi tutti i titolari a disposizione per Simone Inzaghi che dovrà sciogliere un unico dubbio, la probabile formazione.UNICO dubbio – L'Inter contro il Barcellona dovrà riaccendere la fiamma che ha tenuto viva fino alla partita di ritorno contro il Bayern Monaco. Dopo il passaggio del turno c'è stato un vero e proprio black out. Tre sconfitte consecutive che hanno pesato molto nella testa dei giocatori dell'Inter. La semifinale di Champions League sicuramente aiuterà a riaccendere gli animi Interisti che nelle ultime uscite si erano un po' spenti. In questo momento Simone Inzaghi può contare su una rosa quasi al completo. L'unica assenza certa è rappresentata dall'infortunio di Benjamin Pavard che ha rimediato una distorsione alla caviglia proprio nel match contro i giallorossi.

