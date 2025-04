Barcellona Inter tutta la Spagna ieri in blackout | nessuna complicazione per il viaggio dei nerazzurri Ecco cos’è successo e il programma

Barcellona Inter, tutta la Spagna ieri in blackout: nessuna complicazione per il viaggio dei nerazzurri. cos’è successo e il programma di oggiNella giornata di ieri pareva poter essere a rischio la trasferta dell’Inter in direzione Barcellona, per via del blackout che ha colpito l’Intera Spagna (ma anche il Portogallo ed altre nazioni), lasciandola completamente al buio per un giorno Intero. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha ricevuto rassicurazioni e partirà regolarmente intorno alle 17 per affrontare poi domani la squadra catalana nella semifinale d’andata di Champions League.Barcellona Inter – «Il black-out che ha paralizzato la Spagna nella giornata di ieri, soprattutto Madrid ma con ripercussione anche sulla città di Barcellona, non dovrebbe influenzare la trasferta della squadra di Simone Inzaghi. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, tutta la Spagna ieri in blackout: nessuna complicazione per il viaggio dei nerazzurri. Ecco cos’è successo e il programma lainper ildeie ildi oggiNella giornata dipareva poter essere a rischio la trasferta dell’in direzione, per via delche ha colpito l’(ma anche il Portogallo ed altre nazioni), lasciandola completamente al buio per un giornoo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha ricevuto rassicurazioni e partirà regolarmente intorno alle 17 per affrontare poi domani la squadra catalana nella semifinale d’andata di Champions League.– «Il black-out che ha paralizzato lanella giornata di, soprattutto Madrid ma con ripercussione anche sulla città di, non dovrebbe influenzare la trasferta della squadra di Simone Inzaghi. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter: ora l’attenzione si sposta tutta sulla supersfida con il Barcellona - L’Inter strappa un prezioso 2-2 in casa del Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e, forte del successo dell’andata, conquista un posto tra le prime quattro d’Europa. Ma ora lo sguardo è già rivolto alla prossima, durissima sfida: il Barcellona attende in semifinale, tra due settimane, per un duello che profuma di storia e leggenda. A San Siro va in scena una gara intensa e combattuta. 🔗laprimapagina.it

Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’ - Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram manca dal campo dal ritorno dei quarti di Champions League, contro il Bayern Monaco che hanno consegnato l’accesso alle semifinali all’Inter. Il calciatore francese, a causa di un affaticamento evidentemente non di grado secondario, non riesce a tornare in condizione per allenarsi in gruppo in vista dei prossimi impegni. 🔗inter-news.it

Il Barcellona attende l’Inter. Dalla Spagna: «Sanno fare tutto!» - Sarà l’Inter la sfidante del Barcellona nelle semifinali di Champions League. Dalla Spagna si ha un giudizio molto chiaro sulla forza della squadra meneghina. IL PUNTO – Inter e Barcellona si contenderanno l’accesso alla finale della Champions League 2024-2025. Dopo il pareggio di San Siro contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 2-2, i nerazzurri si presentano al confronto con i blaugrana consapevoli di dover effettuare altre due prestazioni di altissimo livello per poter sperare nella “seconda opportunità” con la storia (in tre anni). 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona-Inter, aggiornamenti dopo il black-out in Spagna: per ora non cambia il programma dei nerazzurri; Blackout Spagna: Barcellona-Inter è a rischio? Costa sta succedendo e le ultime; Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? La situazione in vista della semifinale; Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? Il programma dei nerazzurri e la decisione dell'UEFA. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Blackout Spagna: l'andata delle semifinali Barcellona-Inter è a rischio? Le ultime notizie prima della partenza per la Catalunya - CHAMPIONS LEAGUE - L'Inter partirà martedì per la Spagna in vista della sfida contro il Barcellona, andata delle semifinali. Ma il blackout che c'è stato nelle ... 🔗eurosport.it

Barcellona-Inter a rischio: black out in tutta Spagna - Quasi tutta Spagna sta vivendo questa mattina attimi di grande tensione. Dalle 12 di questa mattina, infatti, milioni e milioni di spagnoli si ritrovano senza corrente elettrica per un improvviso e ... 🔗passioneinter.com

Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? Il programma dei nerazzurri e la decisione dell'UEFA - Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? La situazione e gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza, il programma dei nerazzurri e la decisione dell'UEFA. 🔗sport.virgilio.it