Barcellona Inter le ultime dopo il walk around dei nerazzurri | la decisione su Thuram

Barcellona Inter, le ultime sui nerazzurri alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions: la decisione in attacco

Cresce l'emozione per Barcellona-Inter, match di andata delle semifinali di Champions League. A meno di 24 ore dall'inizio della partita, permane l'incertezza riguardo alla presenza di Marcus Thuram dal primo minuto. Direttamente dalla Catalogna, Gianluca Di Marzio aggiorna sulla situazione attuale dopo il giro di campo della squadra guidata da Simone Inzaghi.

IL PUNTO DI GIANLUCA DI MARZIO – «Thuram è stato l'unico che non ha tastato il terreno di gioco, è stato da solo e ha vissuto i suoi pensieri. Da lui è andato anche Inzaghi. In queste ore di attesta sta riflettendo perché sa quanto è importante lui per l'Inter. Inzaghi è molto tentato dal farlo giocare dall'inizio.

Sacchi sta con Inzaghi: «Mi chiedo come si possa discutere Simone dopo le ultime stagioni dell’Inter…» - di RedazioneSacchi sta con Inzaghi: «Mi chiedo come si possa discutere Simone dopo le ultime stagioni dell’Inter…» Le parole dell’ex allenatore Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha parlato cosi del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi: SU INZAGHI- «Mi chiedo, dopo quello che si è visto nelle ultime stagioni: come si può discutere Simone Inzaghi? Il mondo del calcio, a volte, è incomprensibile. 🔗internews24.com

Taremi Inter, l’iraniano finisce sul banco degli imputati: le ultime dopo il derby d’Italia - di RedazioneTaremi Inter, l’iraniano è uno dei principali colpevoli della sconfitta contro la Juventus? Le ultime dopo il derby d’Italia Tra le figure sotto accusa per la cocente sconfitta dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juventus c’è l’iraniano Mehdi Taremi. La prestazione dell’attaccante ex Porto è stata particolarmente criticata, considerando le alte aspettative riposte in lui dopo il suo arrivo in estate. 🔗internews24.com

Calhanoglu Inter, il turco sostituito col Parma dopo una botta! Le condizioni degli altri acciaccati: le ultime da Appiano Gentile - di RedazioneCalhanoglu Inter, il turco sostituito col Parma dopo una botta! Le condizioni degli altri acciaccati tra i nerazzurri: le ultime da Appiano Gentile Anche Hakan Calhanoglu, sostituito in Parma Inter, non era al meglio. Di fatto, considerando il risentimento muscolare di Bastoni, e il fatto che sia Dimarco che Lautaro non fossero al 100% al rientro dai rispettivi infortuni, dei 5 cambi operati da Farris ieri ben 4 erano forzati (ad eccezione di Arnautovic per Asllani nel finale). 🔗internews24.com

