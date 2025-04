Barcellona Inter le probabili scelte di Flick | ecco la probabile formazione blaugrana

Barcellona Inter, ecco la probabile formazione dei blaugrana per la semifinale d'andata di Champions League contro i nerazzurriIl tecnico del Barcellona Hansi Flick ha già deciso la formazione da schierare dal primo minuto contro l'Inter di Simone Inzaghi nella gara d'andata delle semifinali di Champions League prevista per domani sera alle ore 21:00 presso lo stadio olimpico Lluís Companys. In porta ci sarà l'ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny, mentre in difesa a quattro, sulle fasce, agiranno Kounde e Martin – quest'ultimo subentra per l'infortunato Balde – mentre al centro ci saranno Cubarsi e Martinez. A centrocampo, Pedri e De Jong dovrebbero essere confermati come titolari, mentre, come riferito da Sky Sport, c'è un ballottaggio tra Dani Olmo e Fermin Lopez per un posto sulla trequarti, con Olmo leggermente favorito.

