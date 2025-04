Barcellona-Inter Lautaro | Siamo prontissimi

Barcellona e Inter, è toccato anche a Lautaro Martinez – capitano e simbolo nerazzurro – parlare in conferenza stampa, trasmettendo entusiasmo e fiducia nonostante le recenti difficoltà.Con il sorriso e la solita grinta, il “Toro” ha fatto il punto della situazione ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Lluis Companys di Montjuïc.Yamal come Messi? “No, Leo è unico”A chi gli chiede un paragone tra Lamine Yamal e Lionel Messi, Lautaro è categorico:“Messi non è comparabile con nessuno, è il migliore di tutti i tempi. Yamal è un giocatore importante, sta facendo grandi cose, ha già vinto titoli ed è destinato a un futuro luminoso, ma Leo è un’altra cosa”.Con quale spirito l’Inter affronta il Barcellona?“Siamo molto entusiasti. 🔗 Ilnerazzurro.it - Barcellona-Inter, Lautaro: “Siamo prontissimi” Non solo Simone Inzaghi. Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League tra, è toccato anche aMartinez – capitano e simbolo nerazzurro – parlare in conferenza stampa, trasmettendo entusiasmo e fiducia nonostante le recenti difficoltà.Con il sorriso e la solita grinta, il “Toro” ha fatto il punto della situazione ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Lluis Companys di Montjuïc.Yamal come Messi? “No, Leo è unico”A chi gli chiede un paragone tra Lamine Yamal e Lionel Messi,è categorico:“Messi non è comparabile con nessuno, è il migliore di tutti i tempi. Yamal è un giocatore importante, sta facendo grandi cose, ha già vinto titoli ed è destinato a un futuro luminoso, ma Leo è un’altra cosa”.Con quale spirito l’affronta il?“molto entusiasti. 🔗 Ilnerazzurro.it

