Barcellona-Inter Inzaghi | Siamo oltre le aspettative Momento più difficile? Siamo in semifinale Formazioni e diretta tv

Barcellona-Inter, a parlare in casa nerazzurra sono il tecnico Simone Inzaghi e il capitano Lautaro Martinez. "In quattro anni i ragazzi hanno fatto cose straordinarie e l'ultima settimana non le cancella - dice il tecnico alla vigilia -. Siamo arrivati fin qui, è stata una stagione entusiasmante finora, le ultime tre partite dovevamo fare meglio ma Siamo arrivati a competere su tutti gli obiettivi quando qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei ragazzi e della società. Con loro e i tifosi Siamo riusciti a fare queste cose. Siamo oltre le più rosee aspettative".Il tecnico nega che sia il Momento più difficile della sua era in nerazzurro. "Quando sei in semifinale di Champions, è difficile dire che è il Momento più difficile. 🔗 Sport.quotidiano.net - Barcellona-Inter, Inzaghi: "Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale...". Formazioni e diretta tv Alla vigilia di, a parlare in casa nerazzurra sono il tecnico Simonee il capitano Lautaro Martinez. "In quattro anni i ragazzi hanno fatto cose straordinarie e l'ultima settimana non le cancella - dice il tecnico alla vigilia -.arrivati fin qui, è stata una stagione entusiasmante finora, le ultime tre partite dovevamo fare meglio maarrivati a competere su tutti gli obiettivi quando qualcuno diceva che sarebbe statoarrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei ragazzi e della società. Con loro e i tifosiriusciti a fare queste cose.le più rosee".Il tecnico nega che sia ilpiùdella sua era in nerazzurro. "Quando sei indi Champions, èdire che è ilpiù. 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Inter, Inzaghi: “Siamo in emergenza ma è momento cruciale” - Roma, 4 mar. (askanews) – Vigilia di Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di Champions in programma domani, mercoledì 5 marzo alle 18.45. “Sappiamo di essere un po’ in difficoltà in una parte del campo ben precisa – le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del match – Oltre a Dimarco, abbiamo perso Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. 🔗ildenaro.it

Inzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» Le parole del tecnico dell’Inter Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi, ha parlato cosi: GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. 🔗internews24.com

Inzaghi a Inter TV: «Siamo stati squadra con la S maiuscola! Abbiamo finito con Bisseck e Correa da quinti, vi svelo il nostro segreto» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri in campionato contro l’Atalanta Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Atalanta Inter, Simone Inzaghi ha parlato così. SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Barcellona-Inter, Inzaghi: Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale.... Formazioni e diretta tv; Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: L'ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni; Inzaghi: Momento duro? Siamo in semifinale con i migliori al mondo. Se non gioca Thuram...; Verso Barcellona-Inter, Inzaghi: Thuram? Valuterò dopo la rifinitura. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona-Inter, Inzaghi: "Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale...". Formazioni e diretta tv - Dubbio Thuram dal 1'. Torna Dumfries tra i titolari. Lautaro: "Non siamo abituati a tre ko di fila ma ho fiducia perché vedo come lavoriamo" ... 🔗msn.com

Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: “L’ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni” - Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter valida per l'andata delle semifinali di Champions: "Da quattro anni ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter e momento negativo: Inzaghi va controcorrente e puntualizza - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha presentato la semifinale di andata di Champions League che si gioca domani a Barcellona. L'Inter è arrivata da poco a Barcellona con Simone Inzaghi che si por ... 🔗msn.com