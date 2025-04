Barcellona Inter Inzaghi si affida alla… scaramanzia! Ecco chi parlerà con lui oggi in conferenza stampa

Barcellona Inter – «parlerà in conferenza stampa con Inzaghi, Lautaro Martinez. La chicca qual è? Che 2-3 anni fa, quando l'Inter venne a giocare a Barcellona e fece 3 a 3, di fatto eliminando i catalani dal girone di Champions, sai chi c'era in conferenza alla vigilia con Inzaghi? Proprio Lautaro.

