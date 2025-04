Barcellona Inter Inzaghi ritrova Dumfries! L’olandese subito in campo E su Thuram…

Barcellona Inter, Inzaghi ritrova Dumfries! L'olandese subito in campo. E su Thuram filtra ottimismoCosi l'edizione della Gazzetta dello Sport sulle possibili scelte di Inzaghi per Barcellona Inter, gara valida per la semifinale di Champions League:LE ULTIME- «L'Inter di oggi, pur col morale sotto i piedi e le gambe molli, può ancora scartare il biglietto d'oro di Willy Wonka e volare verso la finale di Monaco, per cercare gloria con la coppa più bella. Per farlo esiste una strada sola: in quarantott'ore dovrà essere di nuovo vera Inter. Più o meno tutto il blocco dei titolarissimi sarà della partita, a cominciare da Bastoni e Mkhitaryan, squalificati con la Roma. L'azzurro e l'armeno sono rispettivamente il secondo e il quarto giocatore di movimento più utilizzati in stagione da Inzaghi e si presenteranno all'appuntamento di Montjuic più freschi degli altri: non è poco di questi tempi.

