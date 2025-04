Barcellona Inter Inzaghi ha provato lui tra i titolari! L’indizio dalla rifinitura della vigilia

Barcellona Inter, Inzaghi ha provato lui tra i titolari! L’indizio dalla rifinitura dei nerazzurri alla vigilia, ad Appiano GentileSimone Inzaghi ha voluto dare un’indicazione importante ai giornalisti presenti stamattina ad Appiano Gentile per la prima parte dell’allenamento della rifinitura alla vigilia di Barcellona Inter aperta alla stampa. I riflettori erano tutti puntati su Marcus Thuram, il quale si è allenato regolarmente in gruppo e sarà convocato per la gara di domani. Sorrisi e clima disteso alla Pinetina, con l’attaccante francese che è stato anche protagonista del suo classico siparietto dello strike con i palloni in mezzo al campo d’allenamento. Il numero 9 nerazzurro si è fermato anche per un breve colloquio con Inzaghi. Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, il tecnico della beneamata ha consegnato a Tikus la pettorina dei titolari: aumentano così le chance di vederlo in campo dal primo minuto. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, Inzaghi ha provato lui tra i titolari! L’indizio dalla rifinitura della vigilia halui tra idei nerazzurri alla, ad Appiano GentileSimoneha voluto dare un’indicazione importante ai giornalisti presenti stamattina ad Appiano Gentile per la prima parte dell’allenamentoalladiaperta alla stampa. I riflettori erano tutti puntati su Marcus Thuram, il quale si è allenato regolarmente in gruppo e sarà convocato per la gara di domani. Sorrisi e clima disteso alla Pinetina, con l’attaccante francese che è stato anche protagonista del suo classico siparietto dello strike con i palloni in mezzo al campo d’allenamento. Il numero 9 nerazzurro si è fermato anche per un breve colloquio con. Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, il tecnicobeneamata ha consegnato a Tikus la pettorina dei: aumentano così le chance di vederlo in campo dal primo minuto. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Aldo Serena: «L’Inter è in difficoltà, ma anche il Napoli… Taremi ha troppe aspettative e una concorrenza forte, Jovic no. Inzaghi per Barcellona deve fare questo» - Le parole di Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, dopo il derby di Coppa Italia vinto dai rossoneri e le conseguenze per la squadra di Inzaghi Il post derby di Coppa Italia e le sue conseguenze vengono valutate sul Corriere della Sera da Aldo Serena: oggi opinionista e talent tv, nel passato attaccante […] 🔗calcionews24.com

Barcellona Inter, indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! Il rebus Thuram e il dubbio in difesa - di RedazioneBarcellona Inter, indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! I dubbi di formazione Intervenuto in collegamento per Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulle indicazioni e sugli indizi relativi alla formazione per Barcellona Inter che arrivano dalla rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Queste le idee di Inzaghi per la semifinale d’andata di Champions League. 🔗internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: l’11 che ha in mente Inzaghi per la Roma, Thuram recupera per il Barcellona? Parla Mkhitaryan - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di SABATO 26 APRILE Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 25 APRILE Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 24 APRILE Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 23 APRILE Ultimissime Inter Live di SABATO 26 APRILE Infortunio Thuram, ce ... 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso Barcellona-Inter, buone notizie per Simone Inzaghi: Marcus Thuram lavora in gruppo - Calcio video; Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: forse ci sarà una sorpresa in attacco; Barcellona-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Flick. Thuram ha lavorato in gruppo; Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale Champions: le scelte di Simone Inzaghi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter, qualcosa bolle in pentola: Inzaghi ha scelto chi schierare a Barcellona? - I nerazzurri attraversano un momentaccio proprio nel periodo più importante: la gara di domani si prepara da solo ed Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi. L’Inter arriva alla semifinale di Champio ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: forse ci sarà una sorpresa in attacco - Arnautovic è stanco, e Taremi ha deluso le attese: il tecnico prepara un modulo inedito per la semifinale di Champions League ... 🔗msn.com

Inzaghi verso Barcellona -Inter, la settimana che decide tutto: dal rinnovo alle critiche - In caso di «zeru tituli» l’Inter non metterà in discussione il rinnovo del contratto fino al 2027 di Simone Inzaghi. Anche perché con i risultati raggiunti in ... 🔗msn.com