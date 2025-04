Barcellona-Inter Inzaghi | Domani daremo tutto Thuram…

Barcellona, valida per la semifinale di Champions League, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dallo stadio olimpico Lluis Companys di Montjuïc. L’allenatore nerazzurro, pur reduce da una settimana difficile in campionato, ha trasmesso fiducia e orgoglio per il cammino europeo dell’Inter, ribadendo l’ambizione di andare fino in fondo.Un sogno da coltivare“In quattro anni i ragazzi hanno fatto cose straordinarie e l’ultima settimana non può cancellarlo. Siamo oltre le più rosee aspettative. Siamo ancora in corsa su tutti gli obiettivi, quando all’inizio si diceva che sarebbe stato difficile persino arrivare tra le prime quattro in Serie A” ha sottolineato Inzaghi, respingendo con forza qualsiasi accenno a un momento di crisi irreversibile. 🔗 Ilnerazzurro.it - Barcellona-Inter, Inzaghi: “Domani daremo tutto. Thuram…” Alla vigilia della sfida di andata contro il, valida per la semifinale di Champions League, Simoneha parlato in conferenza stampa dallo stadio olimpico Lluis Companys di Montjuïc. L’allenatore nerazzurro, pur reduce da una settimana difficile in campionato, ha trasmesso fiducia e orgoglio per il cammino europeo dell’, ribadendo l’ambizione di andare fino in fondo.Un sogno da coltivare“In quattro anni i ragazzi hanno fatto cose straordinarie e l’ultima settimana non può cancellarlo. Siamo oltre le più rosee aspettative. Siamo ancora in corsa su tutti gli obiettivi, quando all’inizio si diceva che sarebbe stato difficile persino arrivare tra le prime quattro in Serie A” ha sottolineato, respingendo con forza qualsiasi accenno a un momento di crisi irreversibile. 🔗 Ilnerazzurro.it

