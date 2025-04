Barcellona Inter indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia | ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! Il rebus Thuram e il dubbio in difesa

Barcellona Inter, indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! I dubbi di formazioneIntervenuto in collegamento per Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulle indicazioni e sugli indizi relativi alla formazione per Barcellona Inter che arrivano dalla rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Queste le idee di Inzaghi per la semifinale d’andata di Champions League.PAROLE – «Non credo che la formazione abbia grandi dubbi, un 11 lo potremmo già disegnare. A parte l’unica casella vacante che è questa di fianco a Lautaro: se Thuram darà le sue garanzie e dirà “io ci sono”, Inzaghi potrà anche decidere di farlo partire dall’inizio. Questa la grande questione della vigilia: chi con Lautaro? Thuram ce la fa, l’alternativa Taremi come prima opzione. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! Il rebus Thuram e il dubbio in difesa che ha in! I dubbi di formazionevenuto in collegamento per Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto sullee sugli indizi relativi alla formazione perche arrivanodei nerazzurri ad Appiano Gentile. Queste le idee diper la semifinale d’andata di Champions League.PAROLE – «Non credo che la formazione abbia grandi dubbi, un 11 lo potremmo già disegnare. A parte l’unica casella vacante che è questa di fianco a Lautaro: sedarà le sue garanzie e dirà “io ci sono”,potrà anche decidere di farlo partire dall’inizio. Questa la grande questione: chi con Lautaro?ce la fa, l’alternativa Taremi come prima opzione. 🔗 Internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zaccaria: “Napoli-Inter ci ha dato delle indicazioni importanti” - Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha dichiarato. Zaccaria: “Il Napoli ha dominato con l’Inter” Così il giornalista: “Il Napoli è autorizzato a sognare dopo l’Inter? Direi di si e anche un po’ inaspettatamente. 🔗terzotemponapoli.com

Champions League, biglietti Inter-Barcellona: importanti informazioni per i tifosi - La vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League, in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21:00, corre verso il sold-out. Il Meazza sarà tutto esaurito per la sfida contro i blaugrana, ma l’invito per i tifosi che non sono ancora riusciti ad acquistare il tagliando è quello di monitorare quotidianamente il sito ufficiale. Ma ci sono anche altre importanti informazioni. 🔗inter-news.it

Biglietti Inter Barcellona, San Siro sarà sold out: informazioni importanti per i tifosi - di RedazioneBiglietti Inter Barcellona, San Siro sarà sold out: informazioni importanti per i tifosi che non hanno ancora comprato il tagliando Dal sito ufficiale del club nerazzurro arrivano novità importanti riguardanti i biglietti per Inter Barcellona, la semifinale di ritorno in Champions League che si terrà il 6 maggio a San Siro. Lo stadio viaggia verso il sold out ma nei prossimi giorni dovrebbero essere messi in vendita gli ultimi tagliandi disponibili. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Barcellona-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o NOVE? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Coppa Italia, Inter-Milan: ultime disponibilità e info importanti per i tifosi; Super Gigio e Barcellona gigante d’argilla: le cinque indicazioni dai quarti di Champions League; Inter-Monaco 3-0, Dinamo-Milan 2-1, Barcellona-Atalanta 2-2, Juve-Benfica 0-2 e Sporting-Bologna 1-1 - Dinamo-Milan 2-1 al fischio finale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter, il programma nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Barcellona - Visualizzazioni: 8 L’Inter si prepara a scendere in campo nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. Il primo atto della doppia sfida è in programma domani sera allo stadio Montjuic. P ... 🔗calciostyle.it

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: ecco dove vederla - Come ha stabilito l'AgCom la semifinale d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa dal canale Nove. Le ultimissime sulla formazione dei nerazzurri ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, Mkhitaryan: "Stagione difficile ma vogliamo vincere qualcosa" - Henrikh Mkhitaryan, a pochi giorni dalla sfida tra Barcellona e Inter, ha raccontato dell'importanza di ogni singola partita, non nascondendo la sua voglia di vincere. "È una stagione difficile: vogli ... 🔗sport.sky.it