Barcellona Inter Flick pensa alla formazione da schierare! Novità in attacco?

Barcellona Inter, Flick pensa alla formazione da schierare! Novità in attacco? Le ultime in vista del match

Alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter, il tecnico del Barcellona Hansi Flick sembra avere già in mente l'undici titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport questa potrebbe essere la formazione in vista della sfida di domani sera.

A centrocampo non si toccano Pedri e De Jong, mentre sulla trequarti, stando a quanto riportato da Sky Sport, resta aperto il ballottaggio tra Dani Olmo e Fermin Lopez, con il primo in vantaggio. In attacco spazio a Yamal e Raphinha sugli esterni, mentre Ferran Torres dovrebbe agire da falso nueve al posto dell'infortunato Lewandowski.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha

