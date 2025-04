Barcellona-Inter Flick con l’artiglieria pesante Probabile formazione

Barcellona-Inter è un match valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Di seguito la Probabile formazione di Hans Flick.LA SFIDA – Barcellona-Inter si giocherà domani 30 aprile alle ore 21 allo Stadio Montjuic. I catalani si presentano al match sulle ali dell'entusiasmo, grazie al successo in finale di Copa del Rey contro il Real Madrid con il punteggio di 3-2. Anche senza Robert Lewandowski, i blaugrana rappresentano la squadra più temibile d'Europa insieme al PSG, in questo momento specifico. La produzione offensiva della compagine catalana resta impressionante, a testimonianza di come ad emergere sia la virtù dei meccanismi di gioco piuttosto che le singole individualità.Barcellona-Inter, la Probabile formazione di Flick:LE SCELTE – In Barcellona-Inter Flick ha le idee chiare riguardo la composizione della sua formazione titolare.

