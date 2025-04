Barcellona-Inter dove vederla anche in chiaro Formazioni | Inzaghi ritrova Thuram

Milano, 29 aprile 2025 – Fuori dalla Coppa Italia, seconda in campionato a tre punti dal Napoli di Conte, l'Inter è chiamata a una reazione in Champions League, perché il rischio è passare dal possibile Triplete al famoso 'zeru tituli'. I nerazzurri, reduci da tre sconfitte in fila (Bologna e Roma in campionato più Milan in Coppa Italia) affrontano a Barcellona l'andata delle semifinali di Champions contro la capolista della Liga e fresca vincitrice della Copa del Rey ai danni del Real Madrid. Servirà una impresa considerando lo stato di forma dell'Inter, in netto calo, e un Barcellona molto prolifico in Champions (3 gol a partita), in uno stadio olimpico gremito e desideroso di prendersi una rivincita rispetto al 2010, quando i nerazzurri eliminarono i blaugrana in semifinale grazie a un grande match di andata e resistendo al Camp Nou (che oggi è in ristrutturazione).

