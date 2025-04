Barcellona Flick | "Inter miglior difesa d'Europa ma pure il centrocampo I tre ko di fila? Non contano"

Barcellona-Inter, vigilia di semifinali di UEFA Champions League. I blaugrana ospitano i nerazzurri al Montjuic nella gara d`andata. 🔗 Vigilia di-Inter, vigilia di semifinali di UEFA Champions League. I blaugrana ospitano i nerazzurri al Montjuic nella gara d`andata. 🔗 Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Barcellona, Flick stravede per Fermin Lopez: per il tecnico è incedibile! Respinta una maxi offerta - Barcellona, Fermin Lopez ha conquistato Hans Flick: maxi offerta per il calciatore proveniente della Cantera blaugrana rispedita al mittente Fermin Lopez, prodotto della Masia del Barcellona ha convinto il tecnico Flick: in questa stagione è sceso in campo 25 volte mettendo a segno cinque reti. Prestazioni che non sono passate inosservate: come riportato dal Daily […] 🔗calcionews24.com

Benfica-Barcellona (Champions League, 05-03-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Flick ritorna al Da Luz dopo poche settimane - Nemmeno due mesi fa, nella seconda metà di gennaio, Benfica e Barcellona si sono affrontate nella penultima giornata del maxi-girone di Champions e hanno danno vita a una delle partite più spettacolari della prima fase: le Aquile hanno assaporato a più riprese il gusto della vittoria ma alla fine hanno subito una rimonta pazzesca dai […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona Flick | Inter? La Coppa del Re ci dà fiducia Il Triplete è un'opzione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, Flick: "Inter miglior difesa d'Europa, ma pure il centrocampo... I tre ko di fila? Non contano" - Vigilia di Barcellona-Inter, vigilia di semifinali di UEFA Champions League. I blaugrana ospitano i nerazzurri al Montjuic nella gara d`andata e lo fanno sulle. 🔗msn.com

Flick: "L'Inter ha la miglior difesa d'Europa". Yamal: "Mi piacciono Barella e Lautaro" - Le dichiarazioni dell'allenatore e della stella del Barcellona nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Champions ... 🔗corrieredellosport.it

Barcellona, Flick: "Inter miglior difesa d'Europa e uno dei migliori centrocampo. La vittoria col Real Madrid ci dà fame ulteriore" - CHAMPIONS LEAGUE - Mercoledì 30 aprile, alle ore 21, va in scena Barcellona-Inter, gara d'andata delle semifinali. Ecco le parole di Hansi Flick, allenatore dei ... 🔗eurosport.it