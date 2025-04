Bankitalia | economia globalepiù rischi

economia globale ha mostrato segnali di indebolimento". Lo rileva la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria sottolineando che "le previsioni di crescita per le principali economie avanzate,già riviste al ribasso negli ultimi mesi, sono state ulteriormente ridimensionate dopo l'annuncio, il 2 aprile, dei nuovi dazi Usa, con ripercussioni negative sull'economia mondiale anche a causa delle incertezze sulla loro applicazione". 🔗 19.40 "Nei primi mesi del 2025 l'globale ha mostrato segnali di indebolimento". Lo rileva la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria sottolineando che "le previsioni di crescita per le principali economie avanzate,già riviste al ribasso negli ultimi mesi, sono state ulteriormente ridimensionate dopo l'annuncio, il 2 aprile, dei nuovi dazi Usa, con ripercussioni negative sull'mondiale anche a causa delle incertezze sulla loro applicazione". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Powell lancia l’allarme sui dazi di Trump: “Rischi per l’economia USA”. Bankitalia: “Effetti gravi anche per Italia” - Il presidente della Fed Jerome Powell lancia un duro avvertimento sulle possibili conseguenze dei dazi di Trump sugli Stati Uniti : «Il livello degli aumenti tariffari annunciati finora - ha detto durante un evento all’ Economic Club di Chicago , secondo la Cnn - è significativamente maggiore del previsto» e la persistente incertezza sui dazi potrebbe causare danni economici duraturi . Con i dazi.. 🔗feedpress.me

Cosa ha detto il governatore di Bankitalia su inflazione e quali sono i rischi per l’economia europea - Nonostante l'inflazione stia tornando al livello del 2%, l'economia non sembra ingranare. È l'allarme lanciato dal numero uno di Bankitalia, Fabio Panetta, nel suo intervento all'esecutivo dell'Abi. A soffrire è soprattutto l'auto, ma segnali di debolezza arrivano anche dal mercato del lavoro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giappone contro i dazi USA: Ishiba avverte sui rischi per l’economia globale - Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha duramente criticato le politiche commerciali degli Stati Uniti, avvertendo che i dazi imposti dall’amministrazione del presidente Donald Trump rischiano di destabilizzare l’ordine economico mondiale. Durante un’audizione al Parlamento di Tokyo, Ishiba ha comunque ribadito la volontà del Giappone di mantenere un dialogo aperto con Washington, sia in ambito commerciale che in materia di sicurezza. 🔗laprimapagina.it