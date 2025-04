Bankitalia | Bitcoin e cripto valgono 2 750 mld rischi stabilità

Roma, 29 apr. (askanews) – "La forte espansione di Bitcoin e delle altre criptoattività caratterizzate da un'elevata volatilità delle quotazioni comporta rischi non solo per gli investitori, ma potenzialmente anche per la stabilità finanziaria, alla luce delle crescenti interconnessioni tra l'ecosistema di queste attività, il settore finanziario tradizionale e l'economia reale". Lo rileva la Banca d'Italia in un riquadro di analisi inserito nel Rapporto sulla stabilità finanziaria. Secondo l'analisi, il valore di mercato delle criptoattività, già cresciuto nel corso del 2024, è ulteriormente aumentato dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e l'annuncio di iniziative volte a rafforzare l'adozione di strumenti digitali denominati in dollari da parte della nuova amministrazione.

