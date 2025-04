Bando Genitorialità sold out prima della scadenza

Bando Genitorialità promosso dalla Camera di Commercio Frosinone Latina: le risorse disponibili, per 100.000 euro, sono andate esaurite ben prima della scadenza ufficiale fissata al 30 maggio.Un risultato che certifica la validità della misura, pensata. 🔗 Frosinonetoday.it - Bando Genitorialità sold out prima della scadenza È stato un vero e proprio successo ilpromosso dalla Camera di Commercio Frosinone Latina: le risorse disponibili, per 100.000 euro, sono andate esaurite benufficiale fissata al 30 maggio.Un risultato che certifica la validitàmisura, pensata. 🔗 Frosinonetoday.it

