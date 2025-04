Banca Popolare di Sondrio | assemblea per confermare continuità e identità territoriale

L'assemblea del Banca Popolare di Sondrio si colloca in un contesto di elevata attenzione, pur non essendo da ritenersi decisiva, come sottolineato da Matteo Lorenzo De Campo, presidente di Insieme per la Popolare. La posizione espressa mira a confermare un percorso consolidato, fondato su una strategia di continuità e sui successi raggiunti che hanno beneficiato.

Banca Popolare di Sondrio ed Elena Curtoni corrono insieme - La Banca Popolare di Sondrio ha instaurato una prestigiosa collaborazione con la campionessa di sci alpino Elena Curtoni. L’atleta valtellinese diventa, a partire da oggi, testimonial del gruppo bancario al centro delle Alpi, incarnando con piena e condivisa consapevolezza i valori di... 🔗sondriotoday.it

Il governo dà il via libera a Bper per l'ops Banca Popolare Sondrio - Il cdm ha deciso di non esercitare i poteri speciali (golden power) relativi all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Bper sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio 🔗ilgiornale.it

Offerta BPER, l'appello di Maffezzini a difesa della Banca Popolare di Sondrio - La notizia dell'offerta pubblica di acquisto da parte di BPER nei confronti della Banca Popolare di Sondrio ha destato sorpresa e preoccupazione in Valtellina. Dopo le preoccupazioni espresse da Massimo Sertori è la volta di Tiziano Maffezzini. Il presidente di Uncem Lombardia, oltre che sindaco... 🔗sondriotoday.it

Bper, l’assemblea approva l’aumento di capitale per l’ops su Popolare di Sondrio - Bper Banca comunica che l’assemblea ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio relativo all’esercizio 2024 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo in c ... 🔗informazione.it

I piccoli azionisti Bps in assemblea - ‘Insieme per la Popolare’, associazione che raggruppa oltre 5.500 piccoli soci della Banca Popolare di Sondrio, si è riunita oggi in Assemblea presso la Camera di Commercio di Sondrio. I piccoli azion ... 🔗primalavaltellina.it

Bper: in assemblea plebiscito su aumento capitale per Ops su Sondrio (RPT) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - L'assemblea degli azionisti di Bper ha approvato con un plebiscito l'aumento di capitale al servizio ... 🔗ilsole24ore.com