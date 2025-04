Banca Ifis dalla Bce l’autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione di controllo in Illimity

Banca Ifis ha reso noto di aver ricevuto, in data 28 aprile 2025, l'autorizzazione della Banca centrale europea all'acquisizione diretta e indiretta di una partecipazione di controllo in Illimity Bank. Il riferimento è all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Illimity, annunciata da Banca Ifis al mercato in data 8 gennaio 2025. Tenuto conto della natura non concordata dell'operazione e del fatto che Banca Ifis non ha condotto due diligence su Illimity, la Bce ha prescritto che in caso di perfezionamento dell'offerta Banca Ifis conduca una due diligence per la determinazione del badwill derivante dall'operazione, a seconda della consistenza effettiva del patrimonio netto di Illimity, da certificarsi da parte di una società di revisione e da trasmettersi senza ritardo a Banca d'Italia.

