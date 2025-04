Banca Etica | ReArm Europe è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra

Banca Etica: Finanza Etica contro Armi e Fonti Fossili per Ridurre Disuguaglianze - "Posizionamento radicale per una finanza che non investe in armi e in fonti fossili e contro le disuguaglianze". E' quanto afferma Anna Fasano, presidente di Banca Etica, nel commentare il piano strategico triennale varato dal gruppo. "Mentre l'Europa cerca una via per reagire alla violenza delle guerre in corso e agli annunci shock che arrivano dagli Usa tra dazi e disimpegno dal contrasto al cambiamento climatico e dalle politiche di inclusione, il gruppo Banca Etica ribadisce il suo posizionamento radicale per una finanza che rifiuta di investire in armi e in fonti fossili e che persegue ... 🔗quotidiano.net

Von der Leyen presenta “Rearm Europe”: “Piano da 800 miliardi di euro per la difesa” - “Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria”. Da qui un piano in 5 punti per aumentare la spesa europea nella difesa. Sono i pilastri del programma “Rearm Europe” presentato questa mattina da Ursula von der Leyen. “La prima parte di questo piano di riarmo dell’Europa – ha spiegato la presidente della Commissione Ue alla stampa a Bruxelles, senza che siano consentite domande – è quella di consentire l’uso dei finanziamenti pubblici e della difesa a livello nazionale“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Rearm Europe, Schlein: “A Bruxelles insisteremo per cambiare proposta von der Leyen” - “Domani a Bruxelles andrò al vertice del Partito socialista e discuteremo della proposta von der Leyen su cui confermo le critiche del Partito Democratico. Il PD è fortemente a favore della difesa comune che andrebbe sviluppata con investimenti comuni”. Lo ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein a margine dell’inaugurazione della sede del partito in via Pietro Gennone a Roma. “Da tempo chiediamo un Next generation Eu di 800 miliardi all’anno che sia un piano industriale, energetico, ambientale, digitale e che sia anche rivolto a investire su una difesa davvero comune, che è una cosa ... 🔗lapresse.it

Perché Banca Etica scende in guerra contro il piano ReArm Europe - Banca Etica all'attacco del piano ReArm Europe "è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra" ... 🔗startmag.it

Banca Etica: ReArm Europe è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra - Questa la forte preoccupazione espressa dalla prima e unica banca italiana dedita esclusivamente alla finanza etica. “Rearm Europe”: un’economia di guerra finanziata dai cittadini? L’Unione Europea ... 🔗ilmanifesto.it

ReArm: risparmi e previdenza per finanziare la produzione Ue - “Il piano di riarmo dell’Unione europea ReArm Europe incentiva l’indirizzo dei risparmi dei cittadini verso l’industria bellica ed è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra”. A l ... 🔗ilfattoquotidiano.it