Bambino disabile di 9 anni fa un volo di 10 metri dalla tromba delle scale | è gravissimo L' incidente davanti alla mamma e al fratellino

Bambino di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale della palazzina dove vive con la famiglia. È accaduto nella mattinata di oggi in un condominio popolare di via.

Bambino disabile di 9 anni fa un volo di 10 metri dalla tromba delle scale: è gravissimo. L'incidente davanti alla mamma e al fratellino - Un bambino di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale della palazzina dove vive con la famiglia. È accaduto nella mattinata di oggi in un condominio popolare di ... 🔗leggo.it

