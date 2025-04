Ballerini di ogni età in tutù e scarpe da ballo per Napoli Città Danzante | Video e Foto

Rudol'f Nureev, uno dei più grandi ballerini di tutti i tempi, diceva: 'finché si balla si vive', sono parole potrebbero essere appropriate per descrivere lo spirito che questa mattina si è respirato in Piazza del Plebiscito per Napoli Città Danzante, lezione a cielo aperto organizzata in.

Alice nel Paese delle Meraviglie, musical per ogni età al Teatro Nuovo - Doppia replica al Teatro Nuovo di Verona per il musical per bambini e famiglie della Compagnia delle Formiche. Un grande classico della letteratura in un nuovo, sorprendente musical prodotto dalla Compagnia delle Formiche per l'intrattenimento di grandi e piccoli. Un cast di eccezionali performer... 🔗veronasera.it

La camicia oversize sta conquistando le fashioniste di ogni età. Il merito è di uno spirito versatile ed effortless chic - La camicia oversize, versatile e inaspettatamente chic, conquista i look della stagione calda. Da mattina a sera. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per abbinarla con stile. Azzurra con bermuda neri in pelle La camicia oversize in una delicata e sofisticata sfumatura d’azzurro si porta insieme ad un dolcevita sottile nella stessa tonalità, bermuda in pelle total black e pump gioiello. Il tocco da vera fashionista? L’aggiunta di una It Bag a contrasto. 🔗iodonna.it

Lubrificare le Articolazioni Di Un Uomo: la Guida Completa per Mantenersi in Movimento ad Ogni Età. - La salute delle articolazioni è fondamentale per una vita attiva e priva di dolori; con l'avanzare dell'età, mantenere le articolazioni ben "lubrificate" diventa sempre più importante. Questo articolo esplora strategie pratiche e scientificamente validate per prendersi cura delle proprie articolazioni, con consigli specifici per uomini nella fascia 30-50 anni e oltre i 50. 🔗mondouomo.it

