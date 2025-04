Ballarini fa la sua analisi sulla lotta Champions | Sembra un film vi dico il perché Il commento della giornalista è critico su due avversarie della Juve

Ballarini, giornalista, traccia un consultivo sulla lotta Champions: il giudizio su due avversarie della Juve è fortemente criticoNel suo consueto editoriale per Sportitalia, Valentina Ballarini ha analizzato la lotta per la conquista di un posto in Champions League attraverso la Serie A. La giornalista ha fortemente criticato due avversarie della Juve: il Bologna e la Lazio. Le sue parole.PAROLE – «Sembra un film anche la lotta Champions. Il Bologna ha perso un’occasione gigante a Udine, la Lazio, ad un passo dal baratro, si è salvata contro il Parma. L’impressione è che la squadra di Baroni da oltre due mesi abbia finito la benzina anche perchè giocano sempre gli stessi. La reazione contro il Genoa dopo le lacrime in Europa League è stato fumo negli occhi. La squadra è stanca e nervosa e Baroni con le sue scelte ci sta mettendo molto del suo». 🔗 Juventusnews24.com - Ballarini fa la sua analisi sulla lotta Champions: «Sembra un film, vi dico il perché». Il commento della giornalista è critico su due avversarie della Juve , traccia un consultivo: il giudizio su dueè fortementeNel suo consueto editoriale per Sportitalia, Valentinaha analizzato laper la conquista di un posto inLeague attraverso la Serie A. Laha fortemente criticato due: il Bologna e la Lazio. Le sue parole.PAROLE – «unanche la. Il Bologna ha perso un’occasione gigante a Udine, la Lazio, ad un passo dal baratro, si è salvata contro il Parma. L’impressione è che la squadra di Baroni da oltre due mesi abbia finito la benzina anche perchè giocano sempre gli stessi. La reazione contro il Genoa dopo le lacrime in Europa League è stato fumo negli occhi. La squadra è stanca e nervosa e Baroni con le sue scelte ci sta mettendo molto del suo». 🔗 Juventusnews24.com

