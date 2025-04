Baldur’s Gate 3 non avrà un DLC e il motivo è più che condivisibile

Baldur's Gate 3 con il rilascio della patch 8 di aprile, chiudendo così definitivamente il supporto attivo al gioco. Con questo capitolo concluso, il fondatore dello studio, Swen Vincke, ha chiarito in un'intervista a GameSpot perché non ci sarà alcun DLC o seguito diretto: semplicemente, non c'era passione nel farlo.

"È noioso, è la risposta più onesta", ha spiegato Vincke, sottolineando come lo sviluppo di contenuti aggiuntivi non accenda lo stesso entusiasmo del creare qualcosa di completamente nuovo. "Abbiamo provato a entrare nel mondo dei DLC, ma ogni volta è stato un fallimento. Non è il nostro stile."

Nonostante il grande successo di pubblico e critica di Baldur's Gate 3, il team ha scelto di non seguire la strada del guadagno facile con contenuti extra, preferendo concentrarsi su un nuovo progetto "follemente ambizioso" e già in fase avanzata di sviluppo, insieme a un secondo titolo in preparazione.

