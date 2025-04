Bagnacavallo festeggia la promozione in Promozione con una giornata d' anticipo

Bagnacavallo per la seconda Promozione consecutiva, dalla Seconda al ritorno in Promozione e con una giornata d'anticipo. La squadra del presidente Zannoni, batte in rimonta 2-1 il Santa Sofia. Al gol di Baklachi per gli ospiti rispondono Matteo Calderoni e, a inizio ripresa, Mamadou Camara, al 17º gol stagionale e capocannoniere della squadra. La rete che vale i tre punti che regalano ai biancorossi la Promozione aritmetica, con 6 punti sul San Vittore. Dopo un inizio di stagione un po' sottotraccia con tre vittorie e quattro pareggi il Bagnacavallo cambia marcia, quarto a metà girone d'andata, vira in testa assieme al Savarna e costruisce le sue fortune nel ritorno con 31 punti in 14 partite, contro i 29 del San Vittore e i 18 del Savarna. "Una grande gioia – dice il presidente Franco Zannoni – ancor più grande perché inaspettata: vincere il campionato da neopromossa è sicuramente difficile e ancor più bello.

