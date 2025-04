Bacoli parcheggi chiusi da oltre un mese | una città paralizzata

Bacoli senza parcheggi, attività al collasso: mercoledì 30 aprile la mobilitazione di cittadini e imprese per salvare la stagione turisticaDa più di un mese, la chiusura dei parcheggi a Bacoli sta causando gravi disagi su diversi fronti. Il traffico è completamente paralizzato, con pesanti ripercussioni su residenti, lavoratori e visitatori. Le attività economiche del territorio (bar, ristoranti, lidi, ormeggi, pescherie, ortofrutta, fornitori e tante altre realtà commerciali) sono allo stremo.Senza parcheggi, non arriva la clientela; senza clientela, non si genera reddito né si può garantire occupazione. A pagare il prezzo più alto sono le famiglie che vivono dell’indotto turistico, cuore pulsante dell’economia locale.Per questo motivo, Federbalneari Campania e Alba Flegrea hanno organizzato una manifestazione pubblica e pacifica, che si terrà mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle ore 10:00. 🔗 senza, attività al collasso: mercoledì 30 aprile la mobilitazione di cittadini e imprese per salvare la stagione turisticaDa più di un, la chiusura deista causando gravi disagi su diversi fronti. Il traffico è completamente paralizzato, con pesanti ripercussioni su residenti, lavoratori e visitatori. Le attività economiche del territorio (bar, ristoranti, lidi, ormeggi, pescherie, ortofrutta, fornitori e tante altre realtà commerciali) sono allo stremo.Senza, non arriva la clientela; senza clientela, non si genera reddito né si può garantire occupazione. A pagare il prezzo più alto sono le famiglie che vivono dell’indotto turistico, cuore pulsante dell’economia locale.Per questo motivo, Federbalneari Campania e Alba Flegrea hanno organizzato una manifestazione pubblica e pacifica, che si terrà mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle ore 10:00. 🔗 Puntomagazine.it

