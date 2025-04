Aziende migranti e un interscambio da 40 miliardi | cosa cambia dopo l' incontro tra Erdogan e Meloni

interscambio dal valore di 40 miliardi di euro, rafforzare la collaborazione energetica e gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Sono alcuni degli obiettivi comuni emersi al termine dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep.

Nave Libra verso l'Albania con 40 migranti a bordo, verranno trasferiti nel Cpr di Gjader, è il quarto tentativo - VIDEO - Si tratta di cittadini di diverse nazionalità che nei giorni scorsi sono giunti a Restinico, nel brindisino La nave Libra è partita da Brindisi verso l'Albania. 40 i migranti a bordo che nei piani del governo dovranno esser trasferiti nel centro di permanenza e di rimpatrio di Gjader. Si trat 🔗ilgiornaleditalia.it

Migranti: nave della Marina Militare partita per l’Albania con 40 persone verso il Cpr di Gjader - BRINDISI – Nuova partenza di migranti per l’Albania. E’ avvenuta questa mattina, 11 aprile 2025, dal porto di Brindisi. La nave ‘Libra’ della Marina Militare, con 40 migranti a bordo, ha preso la rotta per l’Albania, con destinazione il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader. La nuova partenza arriva in seguito all’ultimo decreto del 28 […] L'articolo Migranti: nave della Marina Militare partita per l’Albania con 40 persone verso il Cpr di Gjader proviene da Firenze Post. 🔗.com

Albania, arrivata la nave coi nuovi 40 migranti. La denuncia di Cecilia Strada: «Erano ammanettati» - È arrivata a Shengjin, in Albania, la nave Libra che trasporta quaranta migranti trasferiti dall’Italia. Le persone a bordo dell’imbarcazione sono state fatte sbarcare nel pomeriggio e sono state accompagnate dalle forze dell’ordine dell’ordine al centro di Gjadeer, a pochi chilometri di distanza. Pochi giorni fa, era stato lo stesso governo italiano ad annunciare la ripresa dei controversi trasferimenti di migranti nella struttura in Albania. 🔗open.online

