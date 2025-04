Feedpress.me - "Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto

Si è avvalsoa facoltà di non rispondere l’aggiuntoa Direzione nazionale antimafia,Giarritta , invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio . L’interrogatorio era stato fissato in relazione, spiega la procura nissena, «al delitto previsto dagli artt. 326 commi 1 e 2. 🔗 Feedpress.me