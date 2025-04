Avellino verso l’acquisto del Conservatorio Cimarosa | possibile intesa con la Provincia

Avellino, Laura Nargi, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e la presidente del Conservatorio "Domenico Cimarosa", Giuliana Franciosa. Al centro della discussione, la possibilità di un accordo per. 🔗 Avellinotoday.it - Avellino verso l'acquisto del Conservatorio "Cimarosa": possibile intesa con la Provincia Questa mattina, presso Palazzo di Città, si è svolto un incontro tra la sindaca di, Laura Nargi, il presidente della, Rizieri Buonopane, e la presidente del"Domenico", Giuliana Franciosa. Al centro della discussione, la possibilità di un accordo per.

