Avellino Nargi | Vogliamo iniziare il campionato in casa Lavoriamo con urgenza e in sinergia con la società

Avellino, Laura Nargi. Tre le soluzioni in esame: la vendita dell’impianto, l’intervento diretto della Regione Campania. 🔗 Avellinotoday.it - Avellino, Nargi: “Vogliamo iniziare il campionato in casa. Lavoriamo con urgenza e in sinergia con la società” "Desidero ribadirlo una volta per tutte: la mia amministrazione sta lavorando ogni giorno con concretezza alla risoluzione della questione stadio", ha affermato il sindaco di, Laura. Tre le soluzioni in esame: la vendita dell’impianto, l’intervento diretto della Regione Campania. 🔗 Avellinotoday.it

Avellino, Nargi: “Cerchiamo di esserne degni. Ti vogliamo bene, papa Francesco” - In una Pasquetta che avrebbe dovuto profumare di rinascita e festa, il mondo si è risvegliato scosso dalla notizia della morte di papa Francesco. Anche dalla città di Avellino, attraverso le parole del sindaco Laura Nargi, si leva un messaggio di commosso cordoglio per la scomparsa del pontefice... 🔗avellinotoday.it

Laura Nargi risponde alle indiscrezioni su Gianluca Festa: "Avellino è stanca dei gossip, lasciatemi lavorare" - Un’indiscrezione sta facendo il giro di Avellino in queste ore: Gianluca Festa, ex sindaco della città, potrebbe essere presto chiamato a far parte della giunta del nuovo primo cittadino, Laura Nargi, con il ruolo di vice. Al momento, però, si tratta solo di voci, che non trovano conferma... 🔗avellinotoday.it

Camminata Rosa, il sindaco di Avellino Laura Nargi riceve la maglia dell'undicesima edizione - Questa mattina, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha partecipato all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace. Presso il Circolo della Stampa, l'evento è stato caratterizzato dall'assegnazione dei fondi di "Sette passi per un sorriso" e dalla... 🔗avellinotoday.it

L’Avellino giocherà la serie B a casa sua, Nargi: “Stiamo lavorando per la soluzione” - AVELLINO- “Stiamo lavorando in sinergia e intensamente. Sono sicura che insieme alla società troveremo la soluzione”. Il sindaco di Avellino Laura Nargi risponde così sulla domanda che tutti in queste ... 🔗irpinianews.it

D'Agostino: "Prioritario iniziare i lavori di adeguamento allo stadio, possiamo anche farcene carico ma vogliamo giocare al Partenio" - Il presidente dell'Avellino Angelo Antonio D'Agostino ha parlato oggi ai microfoni di AvLive.it della questione stadio, facendo seguito alla proposta di acquisto del Partenio presentata ieri al sindac ... 🔗msn.com

Avellino, al comune è guerra di nervi: scatta l'ora X per il consiglio - Tra diciotto giorni scatterà l'ora X per l'amministrazione Nargi. Stabilite le date del ... invece, avrebbero voluto anticipare i tempi del consiglio al 9 e 12 maggio, di conseguenza quelli ... 🔗ilmattino.it