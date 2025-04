Avellino Iannarilli si riprende la Serie B | parate decisive per la promozione

Quando Simone Inzaghi ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili della Lazio, tra i pali della Primavera biancoceleste c`era. 🔗 Calciomercato.com

L'Avellino saluta la Serie C, oggi la sfida all'Altamura: le ultime e dove vederla - L’avventura nel campionato di Lega Pro termina oggi: l’Avellino affronta l’ultima partita del Girone C e si congeda dalla terza serie, in attesa degli impegni di Supercoppa di categoria. La squadra di Raffaele Biancolino attende la Team Altamura per la trentottesima giornata: i lupi, reduci da... 🔗avellinotoday.it

Sorrento-Avellino, Biancolino: "È il giorno decisivo, mettiamo il punto sulla Serie B. Ai tifosi chiedo una cosa" - L'Avellino torna in campo per affrontare la trentasettesima giornata del campionato di Serie C. I Lupi sono a un passo dalla promozione in Serie B: contro il Sorrento potrebbe arrivare la tanto attesa certezza matematica. Mister Raffaele Biancolino presenta così il match: "La concentrazione è al... 🔗avellinotoday.it

Serie A Femminile, Milan-Juventus 2-2: la riprende Karczewska, Bakker sorride - Ecco, di seguito, cronaca e tabellino di 'acmilan.com' del match tra Milan e Juventus della Serie A Femminile, terminato con un 2-2 🔗pianetamilan.it

Avellino, i lupi tornano in Serie B - Nella trentasettesima giornata del girone C di serie C, l'Avellino conquista ... All. G. Ferraro. Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione (dall’84’ Manzi), Enrici, Cagnano ... 🔗it.blastingnews.com

Avellino con il dubbio Iannarilli, Biancolino spera nei recuperi di Rocca e D'Ausilio - Due gare in casa e una in trasferta: a tre partite dal termine della stagione, l’Avellino vuole difendere la vetta e conquistare la promozione in Serie B. I lupi si preparano alle ultime finali, ... 🔗today.it

LIVE - Sorrento-Avellino 1-2: 62', l'Avellino riprende a spingere - 17' - L'Avellino sta provando a rientrare con tutti e due i piedi nella partita, che aveva un po' abbandonato nel primo quarto d'ora della ripresa. 15' - Il Sorrento attacca e con Ciro Panico va alla ... 🔗msn.com