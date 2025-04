Avellino Basket l’ora della verità | Possiamo dire la nostra

Avellino Basket ed il giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa alla vigilia dei play-in contro la Valtur Brindisi. E' stata l'occasione per permettere al club di invitare gli appassionati all'importante.

Avellino Basket, Lewis: “Non ci poniamo limiti, possiamo migliorare ancora” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante. Eravamo reduci da una sconfitta e sapevamo quanto fosse prezioso nel cammino tornare subito a vincere, in particolar modo sul nostro parquet”. Parla così ad inizio settimana, Jaren Lewis ala/guardia dell’Avellino Basket. Dopo il successo arrivato nel weekend contro il Gruppo Mascio Orzinuovi, la formazione irpina è a quota 30 punti in classifica nel gruppo delle ottave: Unieuro Forlì e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. 🔗anteprima24.it

Avellino Basket, Curcio carica la squadra: "Possiamo competere con chiunque" - Dopo due impegni lontano dalle mura amiche, l'Avellino Basket è pronto a tornare al PalaDelMauro per affrontare un avversario di alto livello: Rimini. La squadra biancoverde, guidata dall'entusiasmo e dalla determinazione, si prepara a una sfida complessa contro la seconda forza del campionato... 🔗avellinotoday.it

Avellino Basket-Reale Mutua Torino, aperta la prevendita dei biglietti - La S.S Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita per il match in programma domenica 13 aprile alle 17.00 contro Reale Mutua Torino incontro valido per trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I ticket potranno essere acquistati su www.go2.it o presso i... 🔗avellinotoday.it

