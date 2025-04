Avellino Basket Lombardi e Nevola caricano l’ambiente | Contro Brindisi inizia un nuovo campionato

Alla vigilia del delicato play-in contro la Valtur Brindisi, il presidente dell'Avellino Basket Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola hanno incontrato la stampa nella sala conferenze del PalaDelMauro. Un'occasione per invitare i tifosi a sostenere la squadra giovedì 1 maggio alle ore 21.00 e per tracciare un primo bilancio della stagione, proiettandosi già verso il futuro. In un clima di grande attesa, Lombardi e Nevola hanno manifestato fiducia, consapevoli di poter contare su una squadra capace di mostrare carattere e determinazione, come fatto durante tutto l'arco del campionato. Il club biancoverde ha ribadito la volontà di concentrarsi sul presente, con l'obiettivo di costruire, a partire da questo campionato, un futuro ancora più ambizioso.

