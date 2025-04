Avellino Basket al via la prevendita per i play-in | prelazione abbonati estesa

Avellino Basket rende noto che prosegue la prevendita del match in programma giovedì 1 maggio alle ore 21.00 al PalaDelMauro e valido per il primo turno di play-in. Il club biancoverde precisa che il match contro la Valtur Brindisi non rientra tra le gare presenti in abbonamento e che per.

