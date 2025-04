Avanzo milionario ma da spendere c’è poco

Avanzo di amministrazione record nel 2024, ma il Comune può disporre solo di una minima parte. Appena un quindicesimo della somma potrà essere utilizzata per rispondere alle necessità dei civitanovesi.I conti, approvati dalla giunta (nella foto l’assessore al bilancio Claudio Morresi), restituiscono il quadro di un bilancio ingessato dall’incertezza degli introiti, fattore che impone a Palazzo Sforza di provvedere a grossi accantonamenti per fare fronte a eventuali mancati incassi. Rispetto, infatti, a un risultato di 32 milioni e 934mila euro nel 2024, la quota bloccata sfiora i 30 milioni di euro mentre quella disponibile risulta di soli 2 milioni e 695mila euro, di cui 683mila sono gli euro destinati agli investimenti. Dell’importo vincolato, la gran parte è assorbita dal fondo crediti di dubbia esigibilità a cui vengono destinati ben 21 milioni di euro; a questi vanno aggiunti ulteriori 2 milioni per il rischio di soccombenza nelle cause legale e agganciati anche 50mila euro per coprire le spese derivanti dalle parcelle da pagare agli avvocati. Ilrestodelcarlino.it - Avanzo milionario, ma da spendere c’è poco Leggi su Ilrestodelcarlino.it di amministrazione record nel 2024, ma il Comune può disporre solo di una minima parte. Appena un quindicesimo della somma potrà essere utilizzata per rispondere alle necessità dei civitanovesi.I conti, approvati dalla giunta (nella foto l’assessore al bilancio Claudio Morresi), restituiscono il quadro di un bilancio ingessato dall’incertezza degli introiti, fattore che impone a Palazzo Sforza di provvedere a grossi accantonamenti per fare fronte a eventuali mancati incassi. Rispetto, infatti, a un risultato di 32 milioni e 934mila euro nel 2024, la quota bloccata sfiora i 30 milioni di euro mentre quella disponibile risulta di soli 2 milioni e 695mila euro, di cui 683mila sono gli euro destinati agli investimenti. Dell’importo vincolato, la gran parte è assorbita dal fondo crediti di dubbia esigibilità a cui vengono destinati ben 21 milioni di euro; a questi vanno aggiunti ulteriori 2 milioni per il rischio di soccombenza nelle cause legale e agganciati anche 50mila euro per coprire le spese derivanti dalle parcelle da pagare agli avvocati.

