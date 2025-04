Automobilisti | il nuovo brano di Stragà e Concato

Automobilisti è il nuovo brano firmato da Federico Stragà, cantato in duetto con uno dei maestri della canzone d’autore italiana, Fabio Concato. Un invito implicito alla gentilezza, nato da un’idea che ha atteso a lungo prima. 🔗 Bolognatoday.it - “Automobilisti”: il nuovo brano di Stragà e Concato Una canzone che parte dal traffico cittadino e arriva dritta al cuore.è ilfirmato da Federico, cantato in duetto con uno dei maestri della canzone d’autore italiana, Fabio. Un invito implicito alla gentilezza, nato da un’idea che ha atteso a lungo prima. 🔗 Bolognatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arriva il nuovo bonus che fa felici gli automobilisti: i requisiti e come richiederlo - È stato introdotto, attraverso la Legge di Bilancio, un nuovo bonus che farà felici gli automobilisti: a cosa serve l’agevolazione e come potrà essere richiesta. Le agevolazioni inserite nella Legge di Bilancio 2025 riguardano anche gli automobilisti che potranno usufruire di un particolare bonus erogato dal ministero delle imprese e del made in Italy in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗notizie.com

Francesco Gabbani torna a Sanremo 2025 con un nuovo brano: tra ironia e riflessione - Francesco Gabbani a Sanremo 2025: il ritorno di un protagonista Francesco Gabbani è uno dei nomi che più hanno segnato la storia recente del Festival di Sanremo. Dopo aver trionfato tra le Nuove Proposte nel 2016 con Amen e aver conquistato il... 🔗golssip.it

Dennis presenta il nuovo brano ‘Hooligans’: “Racconta un periodo della mia vita in cui ero pero in mille domande” – Intervista - A distanza di un po’ di anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, e alcuni brani recentemente pubblicati, il cantante Dennis (Dennis Rizzi) torna a far sentire la sua voce con Hooligans, nuovo brano dell’artista uscito lo scorso 28 febbraio. Noi di Superguidatv lo abbiamo intervistato in esclusiva per farci raccontare che nasce questo nuovo brano e soprattutto in che fase è del suo percorso di crescita professionale. 🔗superguidatv.it

Se ne parla anche su altri siti

“Automobilisti”: il nuovo brano di Stragà e Concato; Automobilisti, nuovo singolo Stragà-Concato. Testo, video, pagelle; Federico Stragà e Fabio Concato: in viaggio con Automobilisti; Imola set del nuovo videoclip di Federico Stragà con Gioele Dix. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online