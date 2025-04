Automobilista litiga con centauro contromano poi strattona agente | arrestato

contromano ma finisce con l’essere accusato di resistenza a pubblico ufficiale. È quanto accaduto ieri sera ad un Automobilista in via Munanzio Planco, a Benevento, che mentre percorreva nel regolare senso di marcia la strada nei pressi della Stazione della Ferrovia Valle Caudina ha incrociato un centauro che viaggiava in direzione vietata. L’uomo ha accostato e ha espresso le proprie rimostranze al centauro, anche con un tono alterato.A quel punto è transitata un’auto della Polizia di Stato dalla quale è uscito un uomo in borghese che, qualificandosi come pubblico ufficiale, ha invitato l’Automobilista a calmarsi e stava per togliere le chiavi dal cruscotto dell’abitacolo. 🔗 Anteprima24.it - Automobilista litiga con centauro contromano, poi strattona agente: arrestato Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 59 anni è intervenuto per contestare la condotta irregolare di un motociclista che andava, a quanto pare,ma finisce con l’essere accusato di resistenza a pubblico ufficiale. È quanto accaduto ieri sera ad unin via Munanzio Planco, a Benevento, che mentre percorreva nel regolare senso di marcia la strada nei pressi della Stazione della Ferrovia Valle Caudina ha incrociato unche viaggiava in direzione vietata. L’uomo ha accostato e ha espresso le proprie rimostranze al, anche con un tono alterato.A quel punto è transitata un’auto della Polizia di Stato dalla quale è uscito un uomo in borghese che, qualificandosi come pubblico ufficiale, ha invitato l’a calmarsi e stava per togliere le chiavi dal cruscotto dell’abitacolo. 🔗 Anteprima24.it

