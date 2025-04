Auto tampona con violenza una moto | uomo in prognosi riservata al Civile

Civile di Brescia, in prognosi riservata, il motociclista 53enne coinvolto in un violento incidente avvenuto nella tarda mattinata di sabato 26 aprile. Nonostante le gravi ferite riportate — traumi e numerose fratture — non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di. 🔗 Bresciatoday.it - Auto tampona con violenza una moto: uomo in prognosi riservata al Civile È ancora ricoverato all’ospedaledi Brescia, in, ilciclista 53enne coinvolto in un violento incidente avvenuto nella tarda mattinata di sabato 26 aprile. Nonostante le gravi ferite riportate — traumi e numerose fratture — non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di. 🔗 Bresciatoday.it

