Auto sfonda il muro del campo scuola e travolge tutti | almeno quattro morti

almeno quattro le vittime del terribile incidente avvenuto nella cittadina di Chatham, in Illinois (Stati Uniti), dove un'Auto ha sfondato il muro di un asilo nido, travolgendo le persone che si trovavano all'interno e all'esterno dell'edificio.Usa, Auto contro il campo scuola: quattro. 🔗 Today.it - Auto sfonda il muro del campo scuola e travolge tutti: almeno quattro morti Sonole vittime del terribile incidente avvenuto nella cittadina di Chatham, in Illinois (Stati Uniti), dove un'hato ildi un asilo nido,ndo le persone che si trovavano all'interno e all'esterno dell'edificio.Usa,contro il. 🔗 Today.it

