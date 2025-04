Auto piomba su un doposcuola in Illinois 4 morti e diversi feriti | le vittime hanno tra i 4 e i 18 anni

Automobile è piombata su un doposcuola nella cittadina di Chatham, in Illinois (Stati Uniti), uccidendo 4 persone e ferendone diverse altre. Le vittime hanno tra i 4 e i 18 anni, riferisce la polizia. Illeso il conducente dell'Auto, portato in ospedale per accertamenti. Non è chiaro se il gesto sia stato intenzionale o se si sia trattato di un incidente. Indagini in corso.

