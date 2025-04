Auto piomba su un centro per ragazzini è tragedia | quattro morti giovanissimi

tragedia quando un’Automobile ha fatto irruzione in un doposcuola, causando la morte di quattro giovani vite e il ferimento di altre persone. Le Autorità hanno confermato che le vittime erano tutte giovanissime, di età compresa tra i 4 e i 18 anni, e che la dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini. Il medico legale Jim Allmon ha precisato che si tratta di studentesse, e che i loro nomi verranno resi noti solo dopo l’avviso ufficiale alle famiglie.Il fatto si è verificato intorno alle 15.20 (ora locale) di lunedì 28 aprile. L’Auto ha colpito l’edificio con una violenza tale da aprire un enorme squarcio in una delle pareti. Secondo le ricostruzioni preliminari, tre delle vittime si trovavano all’esterno del centro educativo, mentre una era all’interno al momento dell’impatto. 🔗 Un pomeriggio apparentemente normale si è trasformato inquando un’mobile ha fatto irruzione in un doposcuola, causando la morte digiovani vite e il ferimento di altre persone. Lerità hanno confermato che le vittime erano tutte giovanissime, di età compresa tra i 4 e i 18 anni, e che la dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini. Il medico legale Jim Allmon ha precisato che si tratta di studentesse, e che i loro nomi verranno resi noti solo dopo l’avviso ufficiale alle famiglie.Il fatto si è verificato intorno alle 15.20 (ora locale) di lunedì 28 aprile. L’ha colpito l’edificio con una violenza tale da aprire un enorme squarcio in una delle pareti. Secondo le ricostruzioni preliminari, tre delle vittime si trovavano all’esterno deleducativo, mentre una era all’interno al momento dell’impatto. 🔗 Caffeinamagazine.it

