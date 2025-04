Auto contro navetta dell' Atm incidente sul viale San Martino

Tanta paura questo pomeriggio all'incrocio fra il viale San Martino e la via Santa Cecilia. Per cause in corso di accertamento un'Auto e una navetta elettrica dell'Atm si sarebbero scontrate fra loro. Non ci sarebbero feriti gravi. In aggiornamento

