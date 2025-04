Auto contro bici in piazzale Genova ferito 14enne

Un quattordicenne in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un'auto mentre attraversava la strada lungo le strisce ciclo pedonali di piazzale Genova. Prima ad intervenire una pattuglia della Polizia Provinciale che si è immediatamente fermata per richiedere l'intervento del 118 e dei.

Auto contro bici a Lodi: donna di 42 anni in ospedale - Lodi, 17 febbraio 2025 - Incidente stradale tra auto e bicicletta, la ciclista finisce in ospedale. Lo scontro è avvenuto questa mattina in via Milite Ignoto a Lodi. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti di polizia locale ma da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che il veicolo non procedesse a velocità elevata. C’è stato però un impatto e la donna in bicicletta è caduta a terra, battendo la testa sull’asfalto e subendo altri traumi da valutare al pronto soccorso. 🔗ilgiorno.it

Auto contro moto in piazzale Medaglie d'Oro: ferito un giovane - Una mancata precedenza all’origine dell'incidente avvenuto a piazzale Medaglie d’Oro nella tarda mattinata del 10 aprile a Piacenza tra una moto condotta da un diciottenne e un’auto. Rimasto lievemente ferito il giovane motociclista che è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa... 🔗ilpiacenza.it

Auto contro una bici a Soragna: due feriti - Auto travolge una bici a Soragna, provocando due feriti. È accaduto oggi pomeriggio. Secondo una prima, rapida ricostruzione dei fatti, l'auto ha travolto la bici. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Vaio con ferite di media gravità. Sono immediatamente scattati i rilievi per... 🔗parmatoday.it

Roma, auto contro bici: morto ciclista su via Tiburtina - (Adnkronos) – Incidente mortale a Roma sulla via Tiburtina. Lo scontro tra un'auto e una bici all'altezza di piazza delle Crociate, nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18. Coinvolti una ... 🔗msn.com

Auto contro moto in piazzale Medaglie d'Oro: ferito un giovane - Una mancata precedenza all’origine dell'incidente avvenuto a piazzale Medaglie d’Oro nella tarda mattinata del 10 aprile a Piacenza tra una moto condotta da un diciottenne e un’auto. Rimasto ... 🔗ilpiacenza.it

Auto, bici o a piedi. Così cambia la mobilità - Evolvono le abitudini di mobilità degli italiani, che sempre di più preferiscono spostarsi a piedi, pur non rinunciando all’auto ... bicicletta, in particolare di tipo muscolare (63%, contro ... 🔗quotidiano.net