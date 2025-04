Quotidiano.net - Auto aziendali, crescono le flotte sempre più green

Non solo i semplicimobilisti, anche le aziende si stanno pian piano trasformando in realtàpiùper quanto riguarda la mobilità. In questo senso, leibride plug-in stanno guadagnandopiù spazio all'interno delleitaliane. I vantaggi sono infatti tanti ed evidenti: possono muoversi in città in modalità totalmente elettrica, ma contano su un motore a combustione per i tragitti più lunghi. Questo doppio sistema permette alle imprese di evitare l’ansia da ricarica, di sfruttare vantaggi fiscali e di accedere più facilmente a zone a traffico limitato, parcheggi agevolati e diversi altri benefici. Inoltre le plug-in consentono un risparmio sui costi complessivi di utilizzo, specialmente se si ottimizzano i momenti di ricarica. Per molte aziende, soprattutto piccole e medie, questa scelta contiene le spese e valorizza al tempo stesso un’immagine moderna e attenta all’ambiente. 🔗 Quotidiano.net