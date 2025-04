Auditel | la Rai domina in preserale prime e access prime time

Nel corso della giornata di lunedì 28 aprile 2025, l'attenzione del pubblico televisivo ha visto contrapporsi in una gara d'ascolti programmi di spicco, determinando risultati che hanno evidenziato la supremazia della Rai in diverse fasce orarie. I dati Auditel sottolineano una competizione serrata, in cui i contenuti in onda hanno saputo attrarre un vasto numero di spettatori. L'articolo Auditel: la Rai domina in preserale, prime e access prime time è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Ascolti TV 6 aprile 2025: “Costanza” su Rai 1 domina la serata con il 21,1% di share - Gli ascolti TV di Domenica 6 aprile 2025 si chiudono con un nuovo successo per Rai 1: la fiction “Costanza”, giunta al suo quinto episodio, si conferma leader della prima serata con 3.527.000 spettatori e uno share del 21,1%, mantenendo il primato nella domenica televisiva italiana. Indice Auditel Prima Serata: tutti i dati del 6 aprile 2025 RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA7 TV8 NOVE Dati Auditel Ascolti TV del 6 aprile 2025 Conclusione Ascolti TV del 6 aprile 2025 Auditel Prima Serata: tutti i dati del 6 aprile 2025 Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi ... 🔗.com

Sky TG24 domina la sfida dei canali all news in Italia: battuta Rai News 24 - Sky TG24 si conferma leader dell’informazione all news in Italia, superando Rai News 24 nel periodo compreso tra il 29 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025. I dati di total audience, elaborati dallo Studio Frasi, premiano il canale di Sky, che ha raggiunto una media di 54.255 spettatori, contro i 41. 🔗ilgiornaleditalia.it

Ascolti TV Lunedì 14 Aprile 2025: Rai 1 domina con “Ulisse”, bene anche “The Couple” su Canale 5 - Lunedì 14 aprile 2025, la prima serata televisiva ha visto Rai 1 in cima alla classifica degli ascolti con il programma Ulisse – Il Piacere della Scoperta, che ha affascinato 3.040.000 spettatori, registrando uno share del 19.1%. Un risultato solido, che ha confermato l'appeal del programma di Alberto Angela, sempre capace di catturare un vasto pubblico grazie ai suoi contenuti culturali e alle sue straordinarie narrazioni. 🔗mistermovie.it

Ascolti tv ieri lunedì 21 aprile chi ha vinto tra Rai e Mediaset con i nuovi palinsesti per la morte del Papa - Ascolti tv lunedì 14 aprile 2025, sfida Auditel in 1^ serata con i palinsesti di Rai e Mediaset stravolti dopo la morte di Papa Francesco. 🔗virgilio.it

Ascolti tv ieri sera sabato 29 marzo: Amici si conferma al vertice - tutti i dati Auditel Ascolti tv ieri sera, sabato 29 marzo: Amici domina il prime time su Canale 5. Carlo Conti tiene testa con Ne vedremo delle belle su Rai 1. Thomas Cardinali Giornalista ... 🔗informazione.it

Ascolti tv ieri 27 marzo: Bonolis non sfonda (nonostante Maria De Filippi), Belen imbarazza Rai 2, Cucciari da record - 3% di share nella fascia preserale di Avanti un Altro!, che ha radunato 3 milioni e 291mila spettatori (L’Eredità di Marco Liorni è scesa a 4 milioni e 421mila spettatori, pari al 26,6% di share, ma ... 🔗libero.it