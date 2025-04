Audience TV del 28 aprile 2025 | ascolti fasce orarie e performance su Rai Mediaset La7

aprile 2025, il panorama televisivo ha registrato numeri d'ascolto di notevole rilevanza, confermando il dinamismo e la varietà dell'offerta mediatica. In un contesto di rigorosa analisi, Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai1 ha raggiunto 3.038.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 18,3%, mentre su Canale5 The Couple

Ascolti TV 28 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 28 aprile 2025.

Nella serata di ieri, lunedì 28 aprile 2025, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato 3.038.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 The Couple – Una Vittoria per Due ha conquistato 1.328.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 l'ultimo appuntamento con Obbligo o Verità intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 1.186.

Nella serata di ieri, lunedì 28 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 'Cinque Minuti' 4.580.000 spettatori (23.7%), 'Affari Tuoi' 5.737.000 spettatori (27.7%).

