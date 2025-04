Audax Senigallia e Jesi avanzano nei playoff Atletico Chiaravalle fuori dalla Serie B femminile

Audax Senigallia e Jesi, arrivederci alla prossima stagione alle ragazze dell'Atletico Chiaravalle.Serie A2 Il primo dei due incontri playout va all'Audax. Al PalaPanzini di Senigallia, ospite l'Aosta, gli uomini di mister Alberto Crivelli (succeduto a Daniel Martin nell'ultima gara di regular season) chiudono il primo round 3-2 (Benigni, Paludo, Chiarizia). "La partita è stata molto combattuta - le prime parole del tecnico senigalliese- . Soprattutto ci siamo trovati di fronte una squadra molto fisica e preparata. Dal canto nostro abbiamo condotto la partita come avevamo preparato e va fatto un applauso ai miei ragazzi per questo. Unico rammarico: nel secondo tempo avremmo potuto fare qualche gol in più, ma non ne abbiamo approfittato.

L’Audax Senigallia gioca alla pari, ma è ko a Prato. Corinaldo sconfitto, bene Jesi e Cus Ancona - In serie A2 la sconfitta dell’Audax 1970 S.Angelo arriva nei minuti finali: nella 17esima giornata è il Prato ad avere la meglio (4-1). Venti punti a dividere le due squadre, venti punti di differenza che però non si sono visti. Nel primo tempo è l’Audax a mantenere per lungo tempo il pallino del gioco, tanto che è proprio Toppi a sbloccare l’incontro portando i suoi in vantaggio. Nella ripresa il Prato è deciso a riportare dalla sua il risultato, ma deve scontrarsi con la personalità del capitano senigalliese, il portiere Chiarizia. 🔗ilrestodelcarlino.it

In serie B vittoria e sorpasso in classifica del Corinaldo ai danni di Jesi. L’Audax Senigallia cade a Russi. Sabato arriva la capolista Roma - SERIE A2 L’Audax Senigallia cade a Russi. I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, portandosi sul doppio vantaggio in pochi minuti. Antronaco, dieci gol all’attivo per lui, accorcia le distanze prima che le due formazioni rientrino negli spogliatoi. Nella ripresa è Olivi a firmare il pareggio, per il Russi è tutto da rifare, ma non impiega troppo tempo per riportarsi avanti, chiudendo l’incontro sul 5-2. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio a 5, sabato si saprà se saranno playout o retrocessione. Il Corinaldo invece è pronto a far festa. Audax Senigallia in bilico sul baratro - Ultime giornate di verdetti. Sabato le squadre anconetane conosceranno il loro destino: in A2, l’Audax saprà se saranno playout o se sarà retrocessione diretta. In B, game, set, match per il Corinaldo, di nuovo capolista, a un passo dalla promozione; il Cus Ancona a rischio playout. In B femminile, regular season terminata per l’Atletico Chiaravalle: saranno playoff. Ma prima la Final Eight di Coppa Italia. 🔗sport.quotidiano.net

